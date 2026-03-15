Cremonese-Fiorentina, finita la prevendita dei biglietti: sono 105 quelli viola

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Domani sera andrà in scena allo Zini di Cremona la sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina. La prevendita dei biglietti per la partita è terminata, questo il comunicato del club grigiorosso: "Al termine della prevendita dei biglietti di Cremonese-Fiorentina, sfida valida per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025-26 in programma lunedì 16 marzo alle 20.45, US Cremonese comunica che i tagliandi venduti sono 2.499 di cui 105 ospiti. Il totale provvisorio, comprensivo degli 8.208 abbonati grigiorossi, è di 10.707 spettatori".