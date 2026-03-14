In B vola il Catanzaro di Aquilani. L'ex viola: "Portiamo avanti il nostro calcio fino alla morte"

vedi letture

Continua a volare il Catanzaro dell'ex giocatore e tecnico viola Alberto Aquilani. Oggi i giallorossi hanno infatti superato per 3-1 all'Euganeo il Padova, ottenendo l'ottavo risultato utile di fila. Queste le considerazioni di Aquilani, allenatore del Catanzaro, nel post partita di oggi: "Abbiamo iniziato a lavorare da quest’estate in quest’ottica, sono arrivato con idee molto chiare e la società sapeva quale fosse il mio obiettivo: costruire una squadra che sappia sempre cosa fare all'interno del campo.

Il rischio di questo tipo di gioco è quello di risultare “bellini” ma poco incisivi. Il nostro lavoro quotidiano serve esattamente a questo: trasformare il controllo del gioco nello strumento per fare male all’avversario, per non subire ripartenze. I ragazzi hanno sposato questa metodologia e questo punto di vista calcistico: lo portiamo avanti tutti insieme, fino alla morte. Non ci scalfisce nulla, noi crediamo ciecamente in questo calcio e i risultati si stanno vedendo".