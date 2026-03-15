Cremonese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Kean. Assente Fortini

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Ci siamo, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio previsto per domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sono stati comunicati i convocati della Fiorentina per il match contro la squadra di Davide Nicola. Le attese maggiori erano ovviamente attorno al nome di Moise Kean che, come anticipato dalla nostra redazione, è tra i convocati del match. Assente invece in difesa Niccolò Fortini per via di un problema muscolare accusato in Conference League. Presenti i giovani Braschi e Balbo. Questa la lista completa dei giocatori scelti dal mister viola Paolo Vanoli:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele