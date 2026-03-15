Cremonese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Kean. Assente Fortini
Ci siamo, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio previsto per domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sono stati comunicati i convocati della Fiorentina per il match contro la squadra di Davide Nicola. Le attese maggiori erano ovviamente attorno al nome di Moise Kean che, come anticipato dalla nostra redazione, è tra i convocati del match. Assente invece in difesa Niccolò Fortini per via di un problema muscolare accusato in Conference League. Presenti i giovani Braschi e Balbo. Questa la lista completa dei giocatori scelti dal mister viola Paolo Vanoli:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
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