Toni: "Per giocare a Firenze serve personalità. La Viola è una passione"

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In vista della sfida di questa sera tra le All Stars Viola e le Legends di Operazione Nostalgia, Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina, raccontando le emozioni legate al ritorno in campo insieme a tanti ex compagni: “Abbiamo ringraziato Giuseppe Commisso, siamo davvero una bella squadra. Eravamo un gruppo fantastico ed è stato bellissimo ritrovare tanti miei ex compagni. Quando partecipi a eventi del genere ti rendi conto di ciò che hai fatto: ci sono tante generazioni unite dalla stessa passione, quella per la Viola”.

Su Firenze e sul pubblico viola: “Anche nei momenti in cui le soddisfazioni sono poche, si vede sempre quanto il pubblico sia vicino alla squadra, ed è qualcosa di meraviglioso. I mugugni possono trasformarsi rapidamente in applausi. Per giocare con la maglia della Fiorentina serve personalità”.