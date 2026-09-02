Gonçalves: "Idolo? CR7. Spero di raggiungere il livello di Rui Costa"

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Queste le prime dichiarazioni di Pedro Goncalves ai canali ufficiali della Fiorentina: "Sono molto felice di essere arrivato. La prima impressione è stata molto buona, siamo nelle migliori condizioni per iniziare a lavorare. E non vedo l’ora di farlo".

Esperienza sul campo?

“Sì, sono entusiasta di stare sul campo, cercherò di aiutare la squadra il più possibile ed essere in grado di vincere più partite possibili”.

Come sono le tue carattisrithce sul campo?

“Voglio dare il meglio di me, essere in grado di fare gol, assist e di far sentire ai tifosi che c’è un giocatore lì che dà tutto per loro”.

Qual è il tuo idolo calcistico?

“Cristiano Ronaldo”.

Conosci i tifosi viola e la loro passione?

“Sì la Fiorentina è un club storico, in Italia è stato campione già due volte, ha vinto molte coppe. Mi ricordo della storia recente Rui Costa, che è un giocatore portoghese e spero di raggiungere il suo livello”.