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Kean è un nuovo giocatore del Como: c'è l'annuncio della Lega

Kean è un nuovo giocatore del Como: c'è l'annuncio della LegaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:42Ex viola
di Redazione FV

L'attaccante Moise Kean è ufficialmente un nuovo giocatore del Como: c'è il deposito del contratto in Lega. Il giocatore della Fiorentina ieri è stato autorizzato dal club viola a sostenere le visite mediche con il Como ed oggi ha firmato regolarmente il contratto che lo lega al club lariano. Nelle casse viola, tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio andranno 40 milioni di euro.