FirenzeViola Viviano: "Il mercato della Fiorentina poteva essere da 9. De Gea rischia di essere un problema"

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Mercato, poche ore dopo il termine delle trattative, ma non solo. Ospite come ogni mercoledì su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Uno di noi", l'ex viola Emiliano Viviano ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Il mercato è stato fatto bene. Leggevo i voti del giornale, per me questo sarebbe stato un mercato da 9 se fosse stato terminato con tempi diversi ma non era facile, adesso c'è da assemblare una squadra nuovissima. E' stato preso uno che può assomigliare una certezza, Pedro Goncalves. Per il resto sono un po' deluso dalla cessione di Mandragora, uno come lui è sempre utile. Le voci su Brozovic? Posso dirvelo sinceramente? Per quanto è forte lui non c'entra nulla col livello della Fiorentina".

Poi, da ex portiere, alcune valutazioni su David De Gea: "Per me è da qualche anno che non è più De Gea. Per anni è stato uno dei migliori portieri al mondo, in un periodo era da top 3. Ha sempre avuto limiti sulle uscite, ma li mascherava con la reattività in porta. Anche Sebastien Frey aveva problemi simili, ma se avesse perso anche l'esplosività che aveva ce ne saremmo accorti di più. Secondo me è un po' quello che è successo allo spagnolo: riguardo i gol presi nelle prime due di campionato, in occasione del colpo di testa di Bracaglia per lo 0-2 del Frosinone lui non arriva nemmeno a toccare il pallone. Poi certo, la squadra non aiuta: contro il Frosinone soprattutto ha preso parecchie imbarcate, è stata spesso disunita e larga in mezzo al campo. Si parla di fase difensiva e quindi di difensori, ma la fase difensiva parte da davanti, dall'attacco".

