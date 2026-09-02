Beto: "Felice di essere in un club storico. Non vedo l'ora di iniziare"

Beto: "Felice di essere in un club storico. Non vedo l'ora di iniziare"
Oggi alle 14:30Primo Piano
di Redazione FV

Beto, nuovo attaccante viola, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento di essere qui, in un club storico. Voglio cominciare subito”.

Conosci bene il campionato italiano…
“Sì sono stato in Inghilterra ma anche qui all’Udinese. Mi sono trovato molto bene in Serie A”.

Conosci già qualche compagno?
“No, ma ne avevo già visti diversi giocare”.

I tifosi sono molto attaccati alla squadra.
“Per me è sempre un vantaggio giocare per un club con dei tifosi così passionali. Devo essere pronto”.

C’è grande senso di appartenenza qui…
“Sì, è incredibile. Voglio preparami bene”.

Hai già visto le strutture del Viola Park?
“Sì, ieri. È incredibile: il miglior centro sportivo in cui sia mai stato. È perfetto”.