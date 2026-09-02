Beto: "Felice di essere in un club storico. Non vedo l'ora di iniziare"
Beto, nuovo attaccante viola, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento di essere qui, in un club storico. Voglio cominciare subito”.
Conosci bene il campionato italiano…
“Sì sono stato in Inghilterra ma anche qui all’Udinese. Mi sono trovato molto bene in Serie A”.
Conosci già qualche compagno?
“No, ma ne avevo già visti diversi giocare”.
I tifosi sono molto attaccati alla squadra.
“Per me è sempre un vantaggio giocare per un club con dei tifosi così passionali. Devo essere pronto”.
C’è grande senso di appartenenza qui…
“Sì, è incredibile. Voglio preparami bene”.
Hai già visto le strutture del Viola Park?
“Sì, ieri. È incredibile: il miglior centro sportivo in cui sia mai stato. È perfetto”.
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Primo Piano
E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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