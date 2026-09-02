I dettagli sul riscatto di Gonçalves: spunta una condizione legata alla Champions
Non solo cifre e formula, ma anche condizioni precise. Il trasferimento di Pedro Gonçalves dallo Sporting alla Fiorentina prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 22,5 milioni, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Le condizioni
Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la prima è legata all'impiego del portoghese: l'obbligo scatterà infatti qualora Gonçalves raggiunga il 60% delle presenze stagionali, considerando le partite nelle quali sarà impiegato per almeno 45 minuti. La seconda condizione riguarda invece il rendimento collettivo: il riscatto diventerà definitivamente obbligatorio nel caso in cui la Fiorentina conquisti la qualificazione alla prossima Champions League. Con il verificarsi di entrambi gli obiettivi, dunque, l'operazione si trasformerebbe in un acquisto a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, anche se le condizioni poste per il riscatto (soprattutto la seconda che riguarda la qualificazione Champions, a dir poco proibitiva) lasciano intendere come più che obbligo si tratti di diritto.
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