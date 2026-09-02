Igor cambia ancora squadra: l'ex viola val Burnley a titolo definitivo

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Nuovo capitolo in Inghilterra per l'ex difensore della Fiorentina Igor. Il centrale brasiliano classe 1998 lascia il Brighton e si trasferisce a titolo definitivo al Burnley, restando così in Premier League.

Il saluto del Brighton

Il club inglese ha salutato Igor attraverso i propri canali ufficiali, augurandogli buona fortuna per il futuro: “Grazie e buona fortuna, Igor”. Arrivato dalla Fiorentina nel 2023, il difensore ha collezionato 50 presenze con la maglia dell'Albion.

Dalla Fiorentina al Burnley

Igor era arrivato alla Fiorentina dalla SPAL nel gennaio 2020, vestendo la maglia viola fino all'estate del 2023. Dopo il trasferimento al Brighton, due stagioni in Premier League e il prestito al West Ham nella stagione 2025/2026, il brasiliano è pronto ora a iniziare una nuova avventura al Burnley. L'obiettivo sarà confermarsi come un difensore affidabile e ritagliarsi nuovamente un ruolo importante nel massimo campionato inglese.

Questo il post pubblicato su Instagram dallo stesso giocatore: