Social Mandragora saluta la Fiorentina: "Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato"

vedi letture

Rolando Mandragora saluta la Fiorentina e lo fa con un lungo messaggio affidato ai social, nel giorno del suo ritorno al Torino. Il centrocampista lascia il club viola con 196 presenze, 26 gol e 20 assist, di cui 16 reti in Serie A. Ma più dei numeri, nel suo messaggio emerge il legame con Firenze e con le persone incontrate durante il percorso.

"Firenze non saprei da dove iniziare… anzi una vaga idea ce l’ho! Sono arrivato 4 anni fa nella vostra Famiglia, che nel tempo è diventata anche la mia. Ma quando si parla di Famiglia, si intende davvero quello… quello che ho vissuto in 4 anni che sono stato qui!. Rocco e Catherine Commisso, Joe e Camilla, Daniele e Alessandro: Con loro questo concetto regnava sovrano e si percepiva". Subito dopo, però, arriva il passaggio più significativo del suo addio.

"Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza questi ultimi si fa una grande fatica per il mio modesto parere da uomo." Un riferimento che sembra lasciare intuire anche qualcosa sui motivi della separazione, pur senza entrare nei dettagli. Poi i ringraziamenti: allo staff medico, ai magazzinieri, agli allenatori e ai compagni, fino ai tifosi e in particolare alla Curva Fiesole: "Ho cercato di difendere insieme a voi la maglia Viola indossandola con dignità e rispetto". Infine, il pensiero alla famiglia Commisso e a Firenze: "Grazie alla Famiglia Commisso per avermi dato l’opportunità di giocare per la Fiorentina e di difendere i colori Viola. Nessun addio potrà portarmi via da quella che è casa".