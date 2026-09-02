Terim: "Poche volte in carriera ho vissuto le emozioni che mi ha dato la Fiorentina"

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Fatih Terim, santone della panchina, classe 1953, anche lui è presente a Firenze per celebrare il centenario della Fiorentina. Tecnico dei viola a inizio millennio, Terim è rimasto qui per poco tempo ma ha fatto innamorare tutti, tant'è che ancora oggi si parla della sua Fiorentina. E lui ha ricordato così ai microfoni ufficiali del club quanto vissuto in Toscana: "Sono orgoglioso di essere qua. Firenze e la Fiorentina mi piacciono molto, ringrazio la società dell'invito.

Spero che i viola facciano una grande stagione. Il mio percorso a Firenze? Quando sono arrivato qui ho rivisto tanti miei vecchi giocatori e mi ha reso felice, c'era un gran gruppo, lo vedo anche adesso. Nella mia vita ho vissuto poche volte emozioni del genere, il 2001 qui non lo dimenticherò mai".