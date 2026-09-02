Mercato finito? Non proprio. La Fiorentina guarda la lista degli svincolati: occhio a Brozovic

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Il mercato è ufficialmente chiuso, ma la Fiorentina continua a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali occasioni tra i giocatori svincolati. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza viola ci sarebbe anche quello di Marcelo Brozovic, centrocampista croato di 33 anni reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr e attualmente libero da qualsiasi vincolo contrattuale. Un nome di grande esperienza internazionale che potrebbe garantire qualità, personalità e leadership alla mediana di Fabio Grosso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe presentato al giocatore una proposta biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Un'offerta che, almeno per il momento, non sarebbe bastata a convincere l'ex Inter, il quale avrebbe ricevuto una proposta economicamente più vantaggiosa dall'Al Ittihad. Brozovic, tuttavia, non avrebbe nascosto il desiderio di tornare a giocare in Serie A, elemento che potrebbe lasciare aperto uno spiraglio per un eventuale affondo viola. Molto dipenderà dalle richieste economiche del centrocampista e dalla disponibilità delle parti a trovare un punto d'incontro nelle prossime settimane.