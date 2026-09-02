C. Commisso: "Rocco sapeva di stare male, ma ha continuato a lavorare"

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Catherine Commisso, durante la cena di gala organizzata in occasione della partita delle leggende in programma questa sera al Franchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Da quando siamo arrivati abbiamo investito molto, con l'obiettivo di rendere la storia della Fiorentina ancora più importante e prestigiosa. Rocco voleva costruire un nuovo stadio – ha raccontato – ma quando si è reso conto delle difficoltà legate alla realizzazione del progetto a Firenze, ha scelto di puntare sul Viola Park. Non voleva investire su uno stadio vecchio: ne desiderava uno completamente nuovo. Nardella aveva detto che avrebbe realizzato il progetto, ma non aveva le risorse necessarie. Così Rocco ha deciso di investire sul Viola Park”.

“Voleva completarlo prima di morire”

Catherine ha poi ricordato gli ultimi mesi della vita di Rocco: “Nell'ultimo periodo mio marito aveva capito che le sue condizioni stavano peggiorando, ma ha continuato a lavorare pensando agli altri. Voleva vedere completato il Viola Park e desiderava che portasse il suo nome prima di andarsene”.