Tomovic: "Ecco su cosa punterà il Lecce lunedì contro la Fiorentina"

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Nenad Tomovic, doppio ex di Lecce-Fiorentina, ha parlato della gara di lunedì a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Il Lecce lotta sempre per la salvezza, c'è la consapevolezza di doverlo fare fino alla fine. Per le prestazioni di questa stagione avrebbe meritato di avere qualche punto in più: ha pagato la difficoltà a segnare e gli errori in fase di non possesso. Comunque sia, è ancora in lotta per la salvezza. Spero e credo che possa farcela. La Fiorentina, al contrario, anche per il mercato svolto, era considerata una squadra di prima fascia. Le cose però sono andate male e quando ti trovi in questa situazione tutto si complica. Con Vanoli in panchina, la squadra è cresciuta e ormai sembra essere fuori dalla corsa salvezza”.

Come vede la sfida tra le due squadre?

“Il Lecce dovrà scollarsi di dosso qualsiasi paura e dovrà sfruttare il fatto che la Fiorentina è reduce da un doppio confronto europeo, che ha portato ad un notevole dispendio di energie psicofisiche. Questo non vuol dire che sarà una partita facile per la squadra di Di Francesco, ma siamo alla volata finale e bisogna sfruttare a dovere le gare interne con la spinta dello stadio. A Falcone e compagni servirà una prestazione priva di sbavature, fatta di intensità, attenzione, cuore”.