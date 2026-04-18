Kean verso la cessione estiva. Gazzetta: "Paris FC, tibia e plusvalenza: i motivi"

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Nel suo pezzo di approfondimento sulla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra su Moise Kean e sul suo futuro ancora da decifrare. Ad ora, però, secondo la Rosea la permanenza dell'attaccante a Firenze è l'ipotesi più lontana, per una serie di motivi. Intanto il quotidiano fa un punto sulle sue condizioni fisiche, scrivendo che è impossibile fare previsioni su quando rientrerà: il famoso problema alla tibia è infatti antico, risale ai tempi della Juventus e non è risolvibile, per cui Kean deve imparare a convincerci. Ogni volta che prende una botta sulla tibia incriminata il dolore diventa insopportabile ed è costretto a fermarsi. Un guaio che getta ancora più incertezza sulle sue future prestazioni.

Anche per questo, se a giugno qualcuno dovesse farsi avanti con una grande offerta, probabilmente la Fiorentina lo lascerebbe partire. A gennaio la Viola aveva blindato l’attaccante azzurro, respingendo la corte dell’Arabia (lo voleva Simone Inzaghi all’Al Hilal) e del Paris Fc, mentre a giugno probabilmente non verranno più fatte barricate perché il rendimento non è stato all’altezza. L’ex bianconero ha uno stipendio importante (è il più pagato della rosa davanti al capitano David De Gea) e in più può diventare una corposa plusvalenza: pagato 13 milioni più 5 di bonus nell’estate 2024, pesa ancora a bilancio per circa 8 milioni e una cessione eccellente nella prossima sessione servirà per finanziare il mercato in entrata. Difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, ma se arrivasse un’offerta intorno ai 40 la Viola potrebbe essere disponibile a trattare.