Atalanta-Palladino, ottimismo sul rinnovo. A fine stagione l'incontro per prolungare

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C'è aria di ottimismo in casa Atalanta per il rinnovo di contratto di Raffaele Palladino. Lo scrive stamani Tuttomercatoweb.com, sottolineando che la Dea ha scelto di andare avanti col tecnico ex Fiorentina anche per le prossime stagioni. Di fatto l'idea dei nerazzurri era quella di aprire un ciclo e prolungando l'accordo fino al 30 giugno del 2029, al netto della sconfitta per 1-6 contro il Bayern Monaco. L'allenatore aveva deciso di prendere tempo, non è dato sapere perché.

Dopo avere siglato il prolungamento con la Fiorentina, un anno fa, le nubi si erano addensate fino all'addio, con dimissioni che avevano scosso l'ambiente viola per come erano arrivate. Palladino allena per ambizione - come ha detto lui stesso - e voleva garanzie tecniche per affidarsi a lungo termine. Le parti si sono date appuntamento alla fine della stagione (fra Coppa Italia e campionato possono arrivare nuovi scenari) per parlare ed eventualmente allungare. Resta da capire se per uno o due anni, con l'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027.