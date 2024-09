TATARUSANU, Si ritira a 38 anni: l'annuncio del portiere

FirenzeViola.it

A 38 anni, il portiere rumeno Ciprian Tatarusanu ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex portiere di Fiorentina e Milan reduce dall'avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Abha Club tramite i suoi canali social ha reso nota la sua decisione pochi minuti fa sulle sue pagine social: "Il calcio è lo sport più bello del mondo che ho avuto la fortuna e l'onore di praticare. Ho dato tutto dai primi giorni fino ad ora, l'ho sempre messo al primo posto e mi ha premiato di conseguenza. Grazie per i momenti belli, ma soprattutto per quelli difficili: mi hanno reso l’uomo che sono oggi. Ringrazio anche tutti i tifosi, gli allenatori, i compagni, gli avversari, i dirigenti, gli arbitri e i giornalisti che ho incontrato lungo il cammino.

Ho cercato di trattarli con rispetto e spero di esserci riuscito. A coloro che verranno d'ora in poi auguro tanto successo! Ho iniziato 30 anni fa e oggi smetto. Grazie di tutto!"