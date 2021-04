SISSOKO, Domenica vince la Juventus. All'andata...

Mohamed Sissoko, ex centrocampista sia della Juventus che della Fiorentina, ha parlato della sfida tra le squadre di domenica prossima ai taccuini di TuttoJuve.com: "Mi aspetto una partita difficile, perché l'avversario è ostico e vive la sfida come un derby. Sono convinto, però, che la Juve giocherà un buon calcio e alla fine riuscirà a vincere la partita".

All'andata è stato uno 0-3.

"Quella è stata una partita davvero strana. La Fiorentina riuscì a segnare subito e approfittò della superiorità numerica, la Juve non disputò una brutta partita e crollò nel finale. La situazione ad oggi mi sembra differente, la squadra di Iachini ha vinto a Verona ma non sta attraversando un buon momento. E' un po' in calo".

Vlahovic è da Juventus?

"Buon giocatore, di qualità, che sta trovando la via della rete con continuità nelle ultime partite. Se la Juve dovesse andare su di lui significa, a mio parere, che lo ritiene all'altezza di indossare questi colori".

Quanto perderebbe il match senza Chiesa?

"Ho letto che potrebbe recuperare, la speranza sarebbe di vederlo in campo. Chiesa è un giovane di talento, sta facendo davvero molto bene in questa stagione ed è sempre un calciatore in grado di far la differenza con le sue giocate".

Chi potrebbe far la differenza al Franchi?

"Non so ancora quali saranno le scelte di Pirlo, però la Juve possiede un attacco molto importante. Per me la differenza arriverà da lì".