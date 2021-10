SIMEONE, Con la Lazio un poker da dieci in pagella

Quattro gol in una sola partita non si segnano tutti i giorni e questo Giovanni Simeone lo sa bene, soprattutto quando affronti una squadra che lotta per altri traguardi rispetto alla tua, come accaduto ieri all'Hellas Verona contro la Lazio. Per la Gazzetta è "inarrestabile" con 4 reti di cui due meravigliose. Tuttosport scrive che il suo è un "pomeriggio da incorniciare" visto il poker calato contro una Lazio "annichilita". Per il Corriere dello Sport è "un incubo per Sarri e per la Lazio. La sua è una partita "da standing ovation". L'Arena addirittura gli dà 10 in pagella scrivendo che "regala una giornata memorabile ai tifosi contro la malcapitata Lazio". TuttoHellasVerona ritiene che non ci sia da aggiungere altro a un semplice "partita da incorniciare". Infine TMW conclude scrivendo: "Un poker che merita soltanto applausi ma anche tanto lavoro per non dare punti di riferimenti alla difesa biancoceleste". I voti TMW: 8,5 Gazzetta dello Sport: 9 Tuttosport: 8 Corriere dello Sport: 9 L'Arena: 10 TuttoHellasVerona: 9