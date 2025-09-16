Serie B, classifica dei migliori difensori: in testa un viola in prestito

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:43Ex viola
di Redazione FV

Con il ritorno dello speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata di Serie B, analizziamo la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la terza giornata. In testa, con 6,67 di media voto, troviamo un giocatore viola in prestito: si tratta di Lorenzo Lucchesi, difensore attualmente al Monza. Insieme a lui spazio anche per un ex-viola: si tratta di Niccolò Pierozzi, difensore del Palermo, autore, in questo inizio di stagione, di un goal e un assist.

Di seguito la classifica dei difensori dopo la 3° giornata:
1. Lucchesi (Monza) 6.67
2. Pierozzi (Palermo) 6.67 
3. Tiritiello (Virtus Entella) 6.67 
4. Antonini (Catanzaro) 6.50 
5. Carboni (Empoli) 6.50 