Ferrara: "Dopo le tante critiche anche a Firenze ci siamo accorti delle qualità di Ndour"

Nel suo classico editoriale del sabato sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara ha analizzato il momento di Fagioli e Ndour, centrocampisti della Fiorentina rigenerati dalla sosta per le nazionali e dagli impegni con l'Italia e l'Italia U21: "Poi che c’è Cher, che non è la cantante ma un ragazzone adorato da Baldini da un bel pezzo e anche da tutti gli allenatori passati da qui. Ndour con l’Under 21 ha segnato un gol da settanta metri. Sono quei gesti che implicano non solo qualità tecnica, precisione, misurazione della forza e tutto il resto, ma soprattutto portano con sé tanto coraggio. E come conseguenza parecchia visibilità, perché quel colpo è diventato immediatamente una storia di Instagram, facendo il giro del mondo. Chi paragona quel gesto alla famosa rovesciata di Bressan o a un gol firmato da Monelli. Ma la cosa che fa più pensare è che, mentre tutti si sperticano in elogi per il centrocampista della Fiorentina, qui in casa nostra riflettiamo sul fatto che in questi anni abbiamo ascoltato su di lui più critiche che elogi. E’ lento, non ruba l’occhio etc etc… La buona notizia è che ora finalmente ci siamo accorti che forse, gol da settanta metri a parte, il ragazzo ha le sue qualità e, soprattutto, sostanza. Se con tutti gli allenatori è titolare, se per Baldini è un intoccabile, i casi sono due: o siamo circondati da tecnici incompetenti, oppure pensiamo di essere tifosi del Brasile del ’70 o dell’Olanda di Cruijff e quindi storciamo sempre un po’ il naso a prescindere.

Poi c’è Fagioli, che in Nazionale indossa con merito la maglia numero dieci. Il ragazzo sta ritrovando se stesso. E meno male che nessuno si è fatto vivo in estate, perché adesso può far davvero comodo a una Fiorentina ambiziosa. A proposito: buffo notare che questa volta abbiamo in squadra almeno quattro potenziali numeri dieci di spessore: Franchino, Pedro, Fagioli e Atta. Il tutto nell’anno in cui la maglia numero dieci non c’è. Va bene così, sia chiaro, Giancarlo va sempre rispettato. L’importante è mandare la fantasia al potere, a quel numero magico ci penseremo poi".