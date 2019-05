SARTI, Stasera non scelgo per chi tifare

La gara di stasera al Dall'Ara sarà una sfida particolare per Giuliano Sarti. L'ex portiere infatti, è nato in provincia di Bologna, per poi diventare una bandiera della Fiorentina. Queste le sue sensazioni sulla gara: "Bologna o Fiorentina? Non scelgo chi tifare stasera. E' come chiedere ad un uomo chi preferisce fra la moglie e la mamma. Sono emiliano, ho giocato nei rossoblù ma alla fine ho scelto di vivere a Firenze. Mettetevi nei miei panni. Venerdì il Bologna mi ha esaltato, mentre mi ha depresso la Fiorentina. Purtroppo i viola hanno difficoltà di concentrazione durante la partita, e il gol iniziale di Cavani ha complicato le cose. Stasera mi aspetto una partita diversa, più bloccata: ci sarà tanta paura di sbagliare e sicuramente a fare la differenza dovranno essere i talenti nelle due squadre, e quindi ovviamente Ramirez e Jovetic. Gillet e Boruc? Mi ricordo quando ai miei tempi fui criticato perché stavo molto fuori dai pali. Ora tutti i portieri lo fanno, soprattutto in ambito europeo. Ma i portieri di Fiorentina e Bologna, forse, sono più forti fra i pali che fuori. La scuola dei portieri italiani rimane a mio avviso la migliore, ma sono felice di aver visto il giovane portierino della Primavera viola (Svedkauskas, ndr) vincere il premio al Viareggio".