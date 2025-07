Sampdoria, il presidente Manfredi: "La proprietà del club è solida". L'ex viola Mancini confermato ds

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - "La proprietà del club resta solida e pienamente impegnata a investire nel futuro della Sampdoria" . E' uno dei passaggi della lettera ai tifosi blucerchiati firmata dal presidente, Matteo Manfredi, dopo settimane di incertezza. Nella nota pubblicata sul sito, Manfredi ha ufficializzato Massimo Donati come tecnico, la conferma di Andrea Mancini in qualità di direttore sportivo e l'ingresso di Jesper Fredberg quale nuovo ceo dell'Area Football, figura voluta fortemente da Walker, braccio destro di Tey, imprenditore di Singapore e proprietario della Samp che attraverso Fredberg cambierà completamente strategia. "La sua esperienza e la sua visione sono perfettamente allineate alla nostra: una Samp sostenibile, competitiva e ambiziosa, supportata da dati e tecnologia e guidata da dirigenti esperti", spiega Manfredi parlando di Fredberg che durante la sua carriera ha spesso utilizzato dati e algoritmi per trovare calciatori: "Ha lavorato per Anderlecht, Panathinaikos, Omonia Nicosia, Viborg ed è oggi uno dei dirigenti più innovativi del calcio europeo.

All'Anderlecht ha rivitalizzato la strategia sportiva del club, modernizzato il modello di selezione dei giocatori e posto lo sviluppo dei talenti al centro del progetto - ha concluso Manfredi -. In precedenza aveva portato il Viborg dalla seconda divisione danese a lottare per il vertice e per l'accesso alle competizioni europee nella massima serie". (ANSA).