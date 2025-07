C'è anche Castrovilli sul mercato svincolati. L'ex viola appetito da Pisa e Genoa

Ci sono Pisa e Genoa sulle tracce di Gaetano Castrovilli, rimasto svincolato l'esperienza da dimenticare con la maglia del Monza. Rientrato dalla Brianza, l'ex centrocampista della Fiorentina non ha ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Lazio e il suo contratto coi biancocelesti è scaduto lo scorso 30 giugno. Il classe '97 è quindi libero di firmare con chiunque, con gli interessi che non mancano da parte di rossoblu e toscani. Il Grifone vuole puntare a confermare quanto di buono ha fatto nelle ultime stagioni e, se possibile, migliorarlo.

Un profilo come quello di Castrovilli, se assistito da una condizione fisica ottimale, può essere dunque un buon colpo per questo obiettivo. Ma l'esperienza dell'ex viola può essere ancora più determinante nel Pisa, a digiuno di Serie A dalla stagione 1990/91 e con per ora pochi giocatori con la massima serie nel curriculum. Un duello di mercato che dunque si consumerà nei prossimi giorni. A riportarlo è TMW.