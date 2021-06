SAMP, Per la panchina adesso è in vantaggio Iachini

Una panchina, quella della Sampdoria, e tre allenatori in corsa. Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e Giuseppe Iachini. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il presidente Massimo Ferrero non ha ancora trovato l'erede di Ranieri. Dopo la beffa Dionisi, il numero uno blucerchiato è tornato a sondare le vecchie piste, con Iachini che al momento sembra essere in vantaggio su D'Aversa. Con entrambi è previsto un approfondimento fra domani e martedì, anche perché la Samp è rimasta di fatto l’unica squadra di A senza un allenatore, a un mese al raduno.