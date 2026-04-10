Social Romulo ricorda: "Giocare alla Fiorentina è stato un sogno: è uno dei club migliori al mondo"

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Romulo Caldeira, ex centrocampista della Fiorentina, attraverso un post Instagram che lo ritrae con indosso la maglia viola, ha lasciato un ricordo della sua esperienza a Firenze con parole al miele per il club gigliato: "Venivo dal nulla… Senza una struttura, senza comodità, senza un percorso chiaro. Ma Dio aveva un piano. Ed è stato lui a farmi vivere un'esperienza che molti possono solo sognare: giocare per uno dei club più grandi del mondo, la Fiorentina… in una delle città più belle del pianeta, dove molti trascorrono le vacanze, ma io ho avuto il privilegio di chiamarla casa. Firenze non era solo un luogo… era uno scopo. E l'affetto dei tifosi nei miei confronti è qualcosa che porterò per sempre nel cuore. Sono grato per ogni momento, ogni sostegno, ogni ricordo. Se c'è una cosa che ho imparato in questo percorso, è semplice: tutto è possibile. Quando metti Dio al primo posto, credi veramente in te stesso, e dai il massimo ogni giorno… l'impossibile comincia a diventare realtà.

Non importa da dove vieni. Ciò che conta è dove Dio può portarti. Credi nei tuoi sogni. Lavora per realizzarli. Rimanete saldi nella vostra fede. Perché quando Dio ha il controllo... potete andare oltre ogni vostra immaginazione".