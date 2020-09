RIPA, Viola con il 3-4-2-1 ok così: no ad altre punte

Roberto Ripa, ex difensore della Fiorentina e nel recente passato anche dirigente viola, ha parlato a TMW soffermandosi sul mercato del club di Commisso: "A mio parere la società ha fatto quel che doveva, le operazioni importanti erano state già fatte a gennaio e comunque adesso con Bonaventura e Borja è stato sistemato il centrocampo. Ora sarà necessario capire come la squadra intende giocare".

Davanti c'è bisogno di una punta?

"Ci sono Kouame, Cutrone e Vlahovic che però ancora non si sa se resterà o partirà. Giocando con un 3-5-2 è un conto, con 3-4-2-1 un altro. Utilizzando con il 3-4-2-1 la punta c'è, Kouame che è stato provato nelle ultime amichevoli".

Quindi non c'è bisogno di un altro un investimento per un centravanti?

"Col 3-4-2-1 hai tre punte e non credo ci sia la voglia di prenderne un'altra. Ribery all'occorrenza è punta e poi ripeto oltre a Kouame ci sono Cutrone e Vlahovic. Il centrocampo è ricco e offre molte soluzioni. E credo che Iachini voglia puntare molto anche sugli inserimenti dei centrocampisti".

Insomma la Fiorentina è a posto così...

"Se vuol fare qualcosa di importante magari può prendere la punta da 20 gol ma non è così semplice, il mercato è bloccato e ripeto: credo che Kouameè possa fare ottimo campionato, in più le alternative ci sono. Non farei una scelta di questo genere, Kouame può portare buon numero di gol".