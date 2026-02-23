Ripa ottimista: "Vedo una Viola con uno spirito diverso: stasera gara da vincere"

vedi letture

L’ex calciatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato ai microfoni di LadyRadio in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Pisa. Ecco le sue valutazioni in merito: "C’è uno spirito diverso rispetto al passato. Questa Fiorentina mi sembra più gruppo, più squadra. Si vede anche nei piccoli gesti, come quando Mandragora ha lasciato il rigore a Kean: sono segnali importanti.

Contro il Pisa servirà grande attenzione, soprattutto in fase difensiva. Non bisogna concedere nulla, perché oggi l’obbligo della Fiorentina è quello di non prendere gol. Il rispetto per l’avversario è fondamentale, ma la Fiorentina ha qualità superiori e deve dimostrarlo in campo. Stasera è una partita che va portata a casa".