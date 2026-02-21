In arrivo in Italia l'autobiografia di Adriano che racconta la sua carriera

In arrivo in Italia l'autobiografia di Adriano che racconta la sua carrieraFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15Ex viola
di Redazione FV

È in arrivo in Italia l'autobiografia di Adriano. L'attaccante cresciuto nel Flamengo e poi affermatosi nel nostro campionato tra Inter, soprattutto, Fiorentina, Parma e Roma, si racconta in un libro già uscito in Brasile due anni fa. Si chiamerà “Adriano. La mia paura più grande” e narrerà la complicata carriera del calciatore riflettendo sulla dissipazione del talento e su come si possa rimanere promesse incompiute pur avendo doti da fuoriclasse. 