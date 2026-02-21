Corsa salvezza, lunch match Genoa-Torino: Baroni si aggrappa a Simeone

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Non è ancora uno spareggio perché manca un terzo di campionato, ma il Torino non può permettersi passi falsi nella trasferta di Genova contro il Grifone. Il margine dei granata sulla zona retrocessione si è assottigliato fino ai sei punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima, è necessario un cambio di passo per Baroni e i suoi ragazzi. Bisogna invertire il trend negativo delle ultime settimane, nel 2026 il Toro ha trovato soltanto due vittoria e una di queste è stata nella prima gara del nuovo anno. In quello 0-3 a Verona ci fu anche la firma di Giovanni Simeone, si tratta dell'ultimo gol del Cholito: Baroni si aggrappa all'argentino per uscire dalla crisi e per rinsaldare una posizione tornata sotto osservazione per la mancanza di risultati. Per l'attaccante sarà una sfida del cuore, la sua lunga avventura in Italia iniziò proprio dal Genoa nel 2016 e ora cerca quella che sarebbe la sua quarta rete da ex rossoblu.

Al suo fianco non ci sarà certamente Adams, fermato da un problema muscolare al polpaccio, e Baroni continua a tenere aperto il ballottaggio tra Zapata e Kulenovic. In difesa è previsto il rientro a disposizione di Ismajli, anche se per il momento si va verso la conferma del terzetto Marianucci-Maripan-Coco davanti a Paleari. Gli ultimi dubbi di formazione riguardano la mediana: Casadei-Gineitis e Ilkhan-Prati sono i duelli ancora da risolvere, mentre capitan Vlasic sarà certo di un posto dal primo minuto. A Marassi, intanto, è prevista una bella cornice nel settore ospiti: dopo i 'vuoti' al Grande Torino nelle gare contro Lecce e Bologna causa contestazione contro la società, in trasferta a Genova sono attesi circa 1500 tifosi granata. (ANSA).