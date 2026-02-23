Pruzzo predica calma: "Viola, ti serve testa. Ora vedo male il Torino"

Roberto Pruzzo, ex attaccante tra le altre di Roma e Fiorentina, è intervenuto oggi a LadyRadio, parlando della classifica di Serie A e della partita in programma stasera tra i viola e il Pisa: "Mi aspetto una gara giocata con intelligenza, senza eccessiva frenesia, e magari con una panchina capace di interpretare al meglio i momenti della partita. Tra le due squadre vedo un divario tecnico importante e spero che questa sera emerga chiaramente. La squadra che mi ha convinto meno nelle ultime settimane? Il Torino. Il Toro ha la peggior difesa del campionato, attraversa un momento complicato e arriva da prestazioni davvero negative.

La Cremonese ieri sera ha tenuto testa alla Roma, prima di cedere nel finale. Temo il Lecce. Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference, la stagione sarebbe salva: non credo sia un traguardo irraggiungibile, ma è evidente che la priorità debba restare il campionato".