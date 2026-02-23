FirenzeViola Forza o fantasia al posto di Mandragora? Ndour in pole, ma non è l'unica ipotesi

Con Rolando Mandragora out per squalifica, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli dovrà decidere come sostituire uno degli inamovibili del centrocampo viola. Considerando quanto fatto fino ad oggi dalla stessa mezzala, a segno su punizione anche in Conference contro lo Jagiellonia, non è certo un compito banale, anche perché la decisione che verrà presa darà un indirizzo preciso per la gestione dell'intera partita.

Opzione Ndour

La prima opzione, quella che anche FirenzeViola schiera nelle probabili formazioni, porta al nome di Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004, già titolare anche nel match in Polonia, è quello che garantirebbe maggiore copertura oltre che a una prestanza atletica di un certo spessore, per contrastare una mediana pisana che fa proprio della forza la sua qualità principale. Ndour verrebbe schierato al fianco di Fagioli insieme a Brescianini, per comporre un centrocampo, almeno inizialmente, più fisico che tecnico.

Più tecnica e meno fisicità?

Le due alternative attualmente meno quotate vedrebbero lo schieramento di uno tra Fabbian e Fazzini. Il primo, che garantirebbe comunque prestanza fisica, rischierebbe di "copiare" i movimenti di Brescianini, lasciando più sguarnita la cerniera davanti alla difesa. Fazzini invece, oltre al fatto che non sarebbe propriamente considerabile un interno di centrocampo, se da una parte garantirebbe qualità al palleggio e fantasia, dall'altra darebbe ancor meno copertura anche allo stesso Fagioli. Pro e contro che potrebbero indirizzare le scelte tattiche del mister: forza o palleggio? Estro o solidità?

Alternative a sorpresa

Considerando le caratteristiche dell'avversario, è giusto ribadire come in pole ci sia Ndour, che in questa stagione è comunque diventato un titolare aggiunto della Fiorentina e che ormai è abituato a scendere in campo dal primo minuto. Una scelta diversa sarebbe una sorpresa, che comunque scopriremo tra pochissimo, ovvero quando a un'ora dal match saranno ufficiali le decisioni del mister e i nomi di chi dovrà combattere per vincere un derby che "vale 9 punti".