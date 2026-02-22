Beltran, problemi fisici e nuovo ko. Corberan: "Ha un problema al ginocchio"

Beltran, problemi fisici e nuovo ko. Corberan: "Ha un problema al ginocchio"
Oggi alle 22:20Ex viola
di Redazione FV

Lucas Beltràn, calciatore di proprietà della Fiorentina, ora in prestito al Valencia, non è stato convocato per la partita contro il Villarreal dal suo allenatore, Carlos Corberan, che ha spiegato il perché di questa decisione: "Lucas Beltrán non ha potuto allenarsi durante la settimana a causa di un fastidio al ginocchio e quindi salterà la partita contro il Villarreal. Non ci voleva".