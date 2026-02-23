FirenzeViola Cavalletto alla riprova della panchina: fin qui i tre precedenti sono confortanti

vedi letture

Con Paolo Vanoli in tribuna per squalifica, la Fiorentina nel corso del match di questo pomeriggio contro il Pisa sarà guidata in panchina dal suo vice Daniele Cavalletto, che ha già preso le redini della squadra contro il Milan, dopo l'espulsione di Vanoli nei minuti di recupero del primo tempo, e nella trasferta vittoriosa di Bologna, a pochi giorni dalla scomparsa di Rocco Commisso. Logico che il tecnico oggi sarà collegato con la panchina via auricolare (spetterà pertanto a lui decidere cambi tattici o sostituzioni a gara in corso) ma per la Fiorentina sarà comunque una situazione inusuale. Al fianco di Cavalletto ci saranno i più stretti collaboratori dello staff, a cominciare da Cristian Ceballos.

I due precedenti (anzi tre, visto che già a Como Cavalletto aveva diretto nel finale di gara le operazioni dalla panchina) in ogni caso lasciano ben sperare, visto che tra Milan, Bologna e Como sono arrivati 7 punti, che potevano essere 9 se coi rossoneri non fosse arrivato il gol del pari al 90'. Vanoli tornerà pertanto in panchina lunedì prossimo a Udine ma già giovedì, in Conference contro lo Jagellonia, riprenderà il suo posto.