Lesione al femore per Martinelli, ancora ai box. Gregucci: "Le difficoltà esistono"

La Sampdoria si è piano piano rialzata, nel suo cammino in Serie B, ma lo stesso non si può dire per Tommaso Martinelli. Il promettente portiere della Fiorentina, in prestito fino a giugno ai blucerchiati, è fermo ormai da tempo per "una lesione di primo grado al retto femorale destro", come riporta il sito ufficiale della stessa Samp, non riuscendo a trovare quella tanto agognata continuità. Una situazione non certo felice per il classe 2006, andato a Genova nel mercato di gennaio per cercare di trovare spazio e crescere, ma ancora alle prese con continui problemi e tanta sfortuna.

Del giocatore e non solo, ha parlato oggi in conferenza stampa propri l'allenatore del Doria, Angelo Gregucci: "Le difficoltà esistono. Penso che non abbiamo mai schierato per tre partite consecutive la stessa squadra. Abbiamo problemi di varia natura, dovremo risolverli per cercare di mettere in campo la squadra. Per Pierini bisogna chiedere al comparto medico, Martinelli è indisponibile, ci sono altri indisponibili ma visto che è una partita decisiva - domani contro il Mantova, ndr - io non voglio alibi".