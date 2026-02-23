Alice Parisi: "Che emozione tornare al Viola Park. Quest'anno campionato di livello"

Prosegue l'avvicinamento al 100esimo compleanno della Fiorentina con le protagoniste dei traguardi della squadra Femminile rivissuti attraverso il sito ufficiale del club viola. Oggi - fa sapere il club dei Commisso con un post sul suo portale - è stata Alice Parisi, vincitrice con la Fiorentina di tutto il palmares (1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana), a visitare il centro sportivo dove si è allenata fino al suo ritiro. Ecco alcune delle sue parole: "Ringrazio la Fiorentina per l'invito, sono tornata a casa.

Smettere di giocare è una scelta che rifarei: nella mente di un'alteta ci deve essere capire anche quando arriva il momento di smettere. Il mio ritorno al Viola Park? Per essere un posto che conosco bene mi ha fatto effetto tornare al Viola Park: è un posto emozionante, dove sempre entrare in punta di piedi. La Serie A femminile quest'anno è molto equilibrato, con tante squadre che stanno lottando per il titolo: vuol dire che si sta alzando il livello".