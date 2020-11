PRUZZO, Viola squadra terribile: non ha un'anima

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo ha commentato a RadioRadio la partita di ieri sera dell’Olimpico. Ecco le sue parole: “Quella di ieri è stata una vittoria meritata per i giallorossi, che hanno dominato per tutta la gara. Ma la Fiorentina è una squadra senz’anima, una cosa terribile. La Roma, nonostante questo, ha dimostrato di aver trovato una bella identità. Difensori bravi e veloci, in attacco poi ci sono quei tre ‘signorotti’ che giocano davvero alla grande”.