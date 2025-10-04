Pruzzo: "Sorpreso dall'avvio della Fiorentina. Gudmudsson resta un incompiuto"
Roberto Pruzzo, doppio ex della sfida di domani tra Fiorentina e Roma, ha parlato a Romanews.eu. Queste le sue dichiarazioni sul match del Franchi e su alcuni singoli: "Mi aspetto una gara un po’ bloccata, almeno all’inizio, poi da una parte e dall’altra ci sono gli uomini che possono accenderla. La Fiorentina in questo momento è più fragile, questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio potrebbe farselo bastare
Sui tre rigori sbagliati dalla Roma e sul momento dei giallorossi: "Nel calcio può succedere di tutto, anche cose così paradossali. Credo sia più importante riflettere sui contenuti di Roma – Lille. Io parlerei di responsabilità individuali, non è sempre questione di gioco. Alle volte manca la qualità della giocata, allora tutto si complica e in certe serate non si riesce a riprendere la partita. Bisogna poi dire che la Roma in due occasioni su due, Torino e Lille, una volta andata in svantaggio non l’ha ripresa.
Invece si aspettava un inizio così della Fiorentina?: "No, mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendi uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il definitivo salto di qualità… –
Sarebbe sorpreso nel vedere titolare ancora Pellegrini?: "Non mi stupirebbe: anche col Lille l’ho visto volenteroso ed è stato uno dei più decorosi. Mi è sembrato anche in evidente progresso atletico. La Roma ha bisogno, evidentemente, dei gol di uno come lui, con la carenza realizzativa che sta avendo lì davanti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati