Pruzzo: "Sorpreso dall'avvio della Fiorentina. Gudmudsson resta un incompiuto"

vedi letture

Roberto Pruzzo, doppio ex della sfida di domani tra Fiorentina e Roma, ha parlato a Romanews.eu. Queste le sue dichiarazioni sul match del Franchi e su alcuni singoli: "Mi aspetto una gara un po’ bloccata, almeno all’inizio, poi da una parte e dall’altra ci sono gli uomini che possono accenderla. La Fiorentina in questo momento è più fragile, questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio potrebbe farselo bastare

Sui tre rigori sbagliati dalla Roma e sul momento dei giallorossi: "Nel calcio può succedere di tutto, anche cose così paradossali. Credo sia più importante riflettere sui contenuti di Roma – Lille. Io parlerei di responsabilità individuali, non è sempre questione di gioco. Alle volte manca la qualità della giocata, allora tutto si complica e in certe serate non si riesce a riprendere la partita. Bisogna poi dire che la Roma in due occasioni su due, Torino e Lille, una volta andata in svantaggio non l’ha ripresa.

Invece si aspettava un inizio così della Fiorentina?: "No, mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendi uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il definitivo salto di qualità… –

Sarebbe sorpreso nel vedere titolare ancora Pellegrini?: "Non mi stupirebbe: anche col Lille l’ho visto volenteroso ed è stato uno dei più decorosi. Mi è sembrato anche in evidente progresso atletico. La Roma ha bisogno, evidentemente, dei gol di uno come lui, con la carenza realizzativa che sta avendo lì davanti".