Italiano su Ndoye: "Aveva la stessa fame di Vlahovic. Dopo l'allenamento si mettevano a calciare in porta"

L'ex allenatore della Fiorentina, oggi tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Friburgo. Nel corso del suo intervento l'allenatore siciliano ha parlato anche di Dan Ndoye, passato quest'estate al Nottingham Forest, paragonandolo per atteggiamento a Dusan Vlahovic: "Ogni fine allenamento Dan arrivava con le sagome in mano e iniziava a perfezionare il suo tiro in porta rischiando anche di infortunarsi.

Vlahovic aveva la stessa fame di Dan e ad ogni fine allenamento si fermava a calciare in porta. Dan aveva fatto questo passaggio mentale ed è riuscito a diventare il giocatore che si è dimostrato lo scorso anno".