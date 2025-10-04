L'ex viola Agyei: "Non mi spiego questo inizio della Fiorentina, ci vuole tempo e le cose funzioneranno"

L'ex centrocampista della Fiorentina Daniel Kofi Agyei si è raccontato a Tuttomercatoweb:

"Quel percorso alla Fiorentina è stato bellissimo. Non mi sarei mai aspettato di essere preso da una squadra così dal Ghana. Il salto è stato diretto e bellissimo. Sono rimasto 5-6 anni a Firenze, ho conosciuto grandissimi giocatori. Poi ho vissuto anche anni belli per la Fiorentina, come quando abbiamo giocato in Champions ed io ero con loro".

Che differenze vede tra la sua Fiorentina e quella attuale? "Entrambe le società hanno fatto nel loro grandissime cose. Allora arrivò in Champions facendo bene, ricordo quella partita 'rubata' dal Bayern Monaco altrimenti sarebbe stato un ulteriore passo importante per la società di allora. Oggi però vedo che la società ha fatto un centro sportivo che è bellissimo, uno dei migliori al mondo. E in campo ci sono state tre finali perse, alzando il livello. Contestualizzando ai due periodi dunque entrambe le società hanno fatto bene".

Cosa pensa dell'avvio stentato della Fiorentina? "Non so cosa dire, non me lo aspettavo. Ci sono tanti giocatori nuovi con un tecnico nuovo, serve tempo. I giocatori devono capire cosa vuole il mister da loro. I risultati non arrivano, ma problemi veri non ne vedo, perché credo che pian piano le cose funzioneranno"

Colpa delle pressioni della tifoseria? "Firenze è una delle città più belle al mondo, è normale che la gente viva con aspettative alte con la storia che questo club ha. Dopo tre finali perse poi capisco che la tifoseria voglia gioire. Non mi aspettavo che la Fiorentina partisse così male, ma dopo tre finali è normale che le aspettative siano alte e che la gente ci creda di poter vincere titoli".