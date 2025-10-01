Roberto Galbiati: "Ai viola manca carattere. Fagioli? Non può giocare davanti alla difesa"

L'ex calciatore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per trattare vari temi riguardanti la Serie A e le coppe europee. Queste le sue parole riguardo all'attualità di casa viola: "Credo che forse a questa Fiorentina, che è una buona rosa, manca qualcosa. Manca un po' il carattere, è un po' amorfa e Pioli finchè non troverà alcune soluzioni e non tirerà fuori il carattere non andrà da nessuna parte. Questa squadra nelle problematiche non riesce mai a risorgere.

Hai un giocatore importante come De Gea, ma è in un ruolo come il portiere. Invece ne servirebbe uno così in mezzo al campo, la Fiorentina non ne ha uno così. Fagioli? Ha da tre settimane Nicolussi Caviglia, Fagioli non può giocare davanti alla difesa, non è uno d'ordine. Deve giocare per forza con due centrocampisti, ma non lo fa".