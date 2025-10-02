Baroni in bilico, Palladino scettico sul Torino: vuole fare le coppe. Ha preso tempo

vedi letture

Nel suo punto sulla panchina del Torino, l'edizione odierna di Tuttosport menziona Daniele De Rossi come principale ipotesi di Cairo in caso di sostituzione di Marco Baroni sulla panchina granata. L'ex allenatore della Roma ha trovato l'intesa coi giallorossi per rescindere il suo contratto ed è pronto a tornare in pista, ma non a Firenze a detta del quotidiano piemontese. Che poi, tornando sull'ipotetico post Baroni fa il punto anche attorno a Raffaele Palladino: altro tecnico papabile sulla carta, ma le ambizioni dell'ex viola sono ben note, come i suoi dubbi sul Torino di Cairo.

Palladino aveva già preso tempo nel 2024 (prima dell’ingaggio di Vanoli in granata) e così risulta anche ora: punta a un club già nelle Coppe, nonché a una squadra dall’organico ben più coerente e solido. Così, quella di De Rossi rimane la candidatura più forte per l'eventuale dopo Baroni.