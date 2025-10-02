Verona, contro il Sassuolo rientra il difensore viola Valentini

vedi letture

(ANSA) - VERONA, 02 OTT - Buone notizie in casa Hellas Verona: dopo la rifinitura di questa mattina a Peschiera del Garda, il tecnico Paolo Zanetti ha confermato che il difensore argentino Nicolas Valentini ha recuperato dall'infortunio muscolare patito contro l'Audace Cerignola in Coppa Italia, e sarà convocato per la sfida contro il Sassuolo. Si apre dunque un possibile ballottaggio sul difensore esterno sinistro tra lo stesso Valentini e il danese Frese. Più che probabile anche il ritorno di Mosquera, che rientra dopo l'intervento di appendicectomia. Niente da fare invece per Harruoi. In attacco giocano ancora Giovane e Orban, da cui ora ci si attende gol pesanti per trovare la vittoria. (ANSA).