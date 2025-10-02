Verona, contro il Sassuolo rientra il difensore viola Valentini
FirenzeViola.it
(ANSA) - VERONA, 02 OTT - Buone notizie in casa Hellas Verona: dopo la rifinitura di questa mattina a Peschiera del Garda, il tecnico Paolo Zanetti ha confermato che il difensore argentino Nicolas Valentini ha recuperato dall'infortunio muscolare patito contro l'Audace Cerignola in Coppa Italia, e sarà convocato per la sfida contro il Sassuolo. Si apre dunque un possibile ballottaggio sul difensore esterno sinistro tra lo stesso Valentini e il danese Frese. Più che probabile anche il ritorno di Mosquera, che rientra dopo l'intervento di appendicectomia. Niente da fare invece per Harruoi. In attacco giocano ancora Giovane e Orban, da cui ora ci si attende gol pesanti per trovare la vittoria. (ANSA).
2 Ferrari: "La politica ci ostacola sugli stadi. Commisso pronto ad aiutare per concludere i lavori"
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
