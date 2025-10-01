Belotti, intervento al ginocchio perfettamente riuscito: il comunicato del Cagliari
L'ex centravanti della Fiorentina, da quest'anno al Cagliari, Andrea Belotti, infortunatosi gravemente al ginocchio sinistro nel corso del match contro l'Inter, è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Come annunciato dal Cagliari con un comunicato ufficiale sul suo sito l’operazione è perfettamente riuscita. Di seguito la nota del club sardo: "Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita.
Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo".
