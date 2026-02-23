FirenzeViola

Fiorentina-Pisa, il pullman viola è arrivato al Franchi: le immagini

Continua l'avvicinamento al derby dell'Arno che andrà in scena oggi alle ore 18:30 tra Fiorentina e Pisa. A meno di due ore dal fischio d'inizio è arrivato infatti al Franchi il pullman viola con i giocatori, pronti a scendere in campo per un match delicatissimo che oltre alla rivalità storica mette in palio anche punti fondamentali per la salvezza. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione sull'arrivo del Pullman: