Pruzzo: "Piccoli? Ha dei limiti. Mi auguro che il lavoro l'allenamento possa aiutarlo a migliorare"

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Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la partita di stasera contro la Lazio. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha l’occasione per mettere il punto finale al discorso salvezza. La Lazio, infatti, sembra più focalizzata sulla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e arriva anche con diversi giocatori acciaccati. Non bisogna però sottovalutare l’impegno: i viola hanno tutte le carte in regola per portarlo a casa. Kean ha un problema alla tibia che deve risolvere al più presto.

Io gli credo, non penso affatto che non abbia voglia di scendere in campo, lo considero un ragazzo serio. Piccoli ha dei limiti tecnici piuttosto evidenti, mi auguro che il lavoro in allenamento possa aiutarlo a migliorare. Detto questo, quando si investono cifre importanti, il rischio è sempre presente".