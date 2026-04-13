Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: gioca Rugani, in attacco Fazzini

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Oggi alle 19:46Copertina
di Redazione FV

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Lazio, match che chiude la 32a giornata di campionato, in programma alle 20:45 al Franchi.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Deli, Cianciulli, Braschi, Puzzoli, Solomon. 
Allenatore: Paolo Vanoli. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.