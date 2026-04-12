Donadel, addio al Montreal Impact: l'ex viola esonerato per i risultati
FirenzeViola.it
Il Montréal ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel, dopo un avvio di stagione decisamente deludente. La squadra canadese ha raccolto soltanto tre punti nelle prime sette partite, un rendimento considerato insufficiente dalla dirigenza. La scelta del club arriva quindi a seguito dei risultati negativi accumulati nelle ultime settimane, che hanno portato all’esonero dell’allenatore italiano.
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
1 Primavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi viene colpito al volto. Trasportato a Careggi
Copertina
Alberto PolverosiContro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Stefano PrizioConference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com