Donadel, addio al Montreal Impact: l'ex viola esonerato per i risultati

Donadel, addio al Montreal Impact: l'ex viola esonerato per i risultatiFirenzeViola.it
Oggi alle 22:20Ex viola
di Redazione FV

Il Montréal ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel, dopo un avvio di stagione decisamente deludente. La squadra canadese ha raccolto soltanto tre punti nelle prime sette partite, un rendimento considerato insufficiente dalla dirigenza. La scelta del club arriva quindi a seguito dei risultati negativi accumulati nelle ultime settimane, che hanno portato all’esonero dell’allenatore italiano.