Ikoné show contro il Monaco: doppietta e 4-1 del Paris FC. Poi l'infortunio

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Serata speciale per l'ex giocatore della Fiorentina Jonathan Ikoné, oggi al Paris FC in Francia. L'esterno è stato protagonista indiscusso della grande vittoria della squadra parigina sul Monaco nella gara valida per la 29esima giornata di Ligue 1: un 4-1 senza storia che ha visto Ikoné andare a segno due volte nel giro dei primi 20 minuti.

Una serata che non si è però conclusa al meglio visto che il calciatore ha dovuto chiedere il cambio nel secondo tempo per un infortunio la cui gravità sarà valutata nei prossimi giorni. Di Immobile e Koleosho (entrato proprio al posto dell'infortunato Ikoné) gli altri due gol dei parigini, mentre a niente è valsa la rete di Balogun.